Koeman, le nouvel ultimatum

LA pression est toujours grande sur Ronald Koeman, le coach du FC Barcelone.

La direction des Blaugrana mettrait de nouveau la pression sur le technicien néerlandais. Si l’on en croit les informations du journal Sport, l’état-major du Barça attendrait que l'équipe décroche deux résultats positifs lors des réceptions du FC Valence, dimanche prochain dans le cadre de la 9e journée de Liga, et du Dynamo Kiev, le mercredi suivant à l’occasion de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

En cas de nouveaux accrocs, le FC Barcelone pourrait sceller le départ de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, et ce avant le Clasico face au Real Madrid programmé le dimanche 24 octobre au Camp Nou (10e journée). Neuvièmes de la Liga à cinq points du Real Madrid, de l’Atletico Madrid et de la Real Sociedad, les partenaires de Memphis Depay sont sous pression après deux défaites de rang contre le Benfica Lisbonne (0-3) et l’Atletico Madrid (0-2).