Robert Lewandowski évoque le Ballon d'Or : "Tout le monde a vu ce que j'ai réalisé"

Grand favori de l'édition précédente, qui avait été annulée en raison de la crise sanitaire, le Polonais fait encore partie des possibles vainqueurs du prochain Ballon d'Or.

Robert Lewandowski (33 ans, 7 matchs et 7 buts en Bundesliga cette saison) pense qu'il mérite de remporter le Ballon d’Or. "La possibilité de gagner le Ballon d'Or signifie beaucoup pour moi, ça me rend fier", a confié le Polonais à Marca. "Si l'on prend en compte tout ce que j'ai réussi, pas seulement cette année, l'année dernière aussi, durant laquelle la cérémonie a été annulée, j'ai gagné beaucoup de titres, marqué beaucoup de buts", a expliqué l’attaquant du Bayern Munich avant de poursuivre.

"Ça signifierait beaucoup pour moi de le remporter après avoir gagné la Ligue des Champions, la Supercoupe, le Mondial des clubs et battu le record de 41 buts en Bundesliga de Gerd Müller ; c'était impressionnant, ça m'a rendu fier et heureux. Tout le monde a vu ce que j'ai réalisé et ce que je fais encore. Mes succès peuvent répondre à la question parce que les dernières années ont été une grande réussite, pas seulement pour moi, mais aussi pour n'importe quel joueur dans l'histoire", a conclu Lewandowski.