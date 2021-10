Mike Vanhamel: "Convaincu que le Beerschot restera en D1A"

Malgré un bilan catastrophique, le portier du Beerschot reste confiant.

Lanterne rouge de Pro League avec un bilan de deux points sur trente, le Beerschot enchaîne les contre-performances depuis le coup d'envoi de la saison.

Et pourtant, Mike Vanhamel estime que les Anversois ne sont pas en dessous de la mêlée. "Nous ne sommes pas plus faibles que les adversaires et nous devons y croire. Ce qui nous a mis dans les difficultés, ce sont les erreurs individuelles. Si on parvient à les limiter, les résultats suivront", estime le portier des Rats pour Eleven Sports.

"Ce n'est pas comme si nous nous étions faits surclasser par tous les adversaires... Je suis convaincu que nous resterons en D1A", ajoute-t-il. Avec six points de retard sur la 17e place du Cercle, le Beerschot n'a déjà plus de temps à perdre et devra prendre des points contre Malines, dimanche, pour se relancer.