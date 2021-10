Yves Vanderhaeghe à propos du licenciement de son ami et adjoint Thomas Buffel : "Je regrette son départ"

Yves Vanderhaeghe a deux nouveaux assistants en la personne de Jimmy De Wulf et de l'Autrichien Miron Muslic, mais a dû dire au revoir à son ami et ancien coéquipier Thomas Buffel. Il a curieusement été licencié en raison des résultats décevants.

Yves Vanderhaeghe a réagi honnêtement concernant ce licenciement. "C'est et cela reste étrange pour moi, mais je dois faire avec. La saison dernière, nous avons sauvé le Cercle ensemble et nous sommes toujours les mêmes coachs. Nous ne nous sommes jamais plaints du départ de Radhi Jaïdi (ex-T3), mais avons fait le travail à deux sans rechigner et avons pris nos responsabilités. Je regrette le départ de Thomas, mais je dois accepter la décision en même temps", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"J'ai encore du travail et je me sens soutenu, ils veulent me garder à mon poste. Je dois donc essayer de renverser la situation et montrer que je peux réunir toutes nos qualités pour former une équipe qui engrange plus de points. Nous méritions plus de points, mais malheureusement nous ne les avons pas obtenus et dans le football, les gens se tournent vers l'entraîneur. Dans ce cas, l'entraîneur adjoint. Je dois l'accepter, même si c'est difficile."