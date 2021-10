Augsburg et Bielefeld partagent et restent dans la zone rouge

Avec ce point, Augsburg et Bielefeld ne quittent pas la zone rouge.

Dans le duel de bas de tableau en Bundesliga, Augsburg a partagé l'enjeu à domicile face à l'Arminia Bielefeld, 1-1. Les locaux avaient ouvert le score via Oxford dès la 19e minute, mais les visiteurs ont égalisé en seconde période via Laursen. Nathan De Medina, précédemment passé par Anderlecht, Louvain et Mouscron est resté sur le banc durant l'intégralité de la rencontre.

Au classement, Augsburg et Bielefeld se neutralisent aux 16 et 17e places, devant Greuther Furth. Les deux équipes se trouvent juste derrière Bochum, première formation non relégeable après huit journées de Bundesliga.