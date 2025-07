Le PSG n'était pas son choix initial : le transfert qui aurait pu tout changer dans la carrière de Thomas Meunier

En 2016, la carrière de Thomas Meunier a basculé avec ce transfert au PSG. Il raconte avoir pourtant été très proche de rejoindre une équipe de Premier League.

Qui aurait cru, quand le Club de Bruges a payé 200 000 euros à Virton en 2011, que Thomas Meunier quitterait les Blauw en Zwart pour le PSG cinq ans plus tard ? À force d'abnégation et de percées sur son flanc droit, l'Ardennais s'est offert un transfert de rêve et quatre saisons bien remplies au Parc des Princes.

Il revient sur les coulisses de ce transfert dans une interview accordée au podcast Colinterview. Tout s'est décidé très rapidement lors de l'Euro 2016, et plus particulièrement dans la foulée de cette victoire 3-0 contre l'Irlande en phase de groupe.

À ce moment-là, Meunier était pourtant proche de signer en Angleterre : "J'avais Middlesbrough à côté. On avait déjà eu une discussion avec l'entraîneur, Aitor Karanka, qui me disait qu'il me voulait. Je rêvais d'aller en Angleterre, Middlesbrough jouait en Premier League", explique-t-il.

L'offre surprise de Paris

"Il y avait déjà eu des petits bruits de couloir avec le PSG. Mon agent me téléphone après le match, me dit d'oublier Middlesbrough pour aller à Paris à la place. Je préviens Marc Wilmots, qui me dit de ne pas m'emm*rder et de prendre l'avion que le PSG met à disposition, que j'ai son autorisation", poursuit le Diable Rouge.

"Je fais l'aller-retour depuis notre camp de base de Bordeaux, je signe et c'est réglé. C'est comme ça que je suis parti dans la peau d'un joueur du Club de Bruges et revenu en tant que Parisien", conclut Meunier. Auparavant, Middlesbrough avait déjà misé sur le marché belge avec Julien De Sart et Jelle Vossen, sans grande réussite.