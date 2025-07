Nicky Hayen doit bricoler : situation délicate pour le Club de Bruges avant la Supercoupe

La Supercoupe entre le Club de Bruges et l'Union est au programme ce dimanche. L'entraîneur Nicky Hayen devra jongler avec son effectif.

Ce dimanche, le Club de Bruges retrouvera l’Union Saint-Gilloise en Supercoupe de Belgique. Comme le veut la tradition, ce match est considéré comme le coup d’envoi officieux de la nouvelle saison.

L'entraîneur Nicky Hayen doit faire face à un casse-tête : son groupe n’est pas encore au complet. Loin de là même.

La recrue estivale Nicolo Tresoldi n’a pas beaucoup participé aux entraînements collectifs et Hugo Siquet ressent une gêne physique. Et ce n’est pas tout.

Gustaf Nilsson est forfait à cause d’une blessure au tendon d’Achille. Bjorn Meijer et Ardon Jashari s’entraînent à part. Le Suisse vise un transfert à l’AC Milan et refuse de s’investir avec le Club.

Selon Het Nieuwsblad, Forbs ne devrait reprendre l'entraînement qu'à partir de la semaine prochaine. D’ici dimanche, l’entraîneur devra composer avec un puzzle incomplet.