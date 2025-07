"Pourra-t-il encore se regarder dans le miroir ?" : un ancien d'Anderlecht plus que jamais dans la tourmente

Michel Vlap est en passe de s'engager au Spartak Moscou. Une destination qui fait grand bruit aux Pays-Bas.

À Anderlecht, Michel Vlap était un joueur clivant, qui pouvait passer d'une inspiration géniale à un match cataclysmique. Désormais actif au FC Twente, il suscite à nouveau la controverse, mais pour un sujet bien plus sérieux. Comme nous vous en parlions il y a une semaine, le grand blond est en discussion avec le Spartak Moscou.

La proposition financière formulée par ce poids lourd du football russe semble de nature à lui faire fermer les yeux sur l'invasion en Ukraine. Mais le transfert n'est pas encore bouclé. Et plus le temps passe, plus Vlap se fait incendier aux Pays-Bas.

Aujourd'hui, c'est Valentijn Driessen, rédacteur en chef du Telegraaf, qui a pris la plume pour s'indigner de cette saga. Il n'y a pas été de main morte : "Allez-vous bafouer tous vos scrupules moraux, allez-vous franchir toutes les limites morales avec lesquelles vous avez été élevé, juste pour servir d'outil de propagande à Vladimir Poutine contre un salaire d'un million de dollars ?", s'interroge-t-il.

La balance entre l'argent et la morale

Pour Driessen, Vlap est aveugle : "Lukoil, le sponsor officiel du Spartak, est un fournisseur de carburant pour l'armée russe. Ce gendre idéal pourra-t-il encore se tenir devant le miroir avec son fils de cinq mois s'il choisit la Russie ? Que pense-t-il du fait que son père, Jan Vlap, qui prétend soutenir son fils, passe des nuits blanches à cause de ce transfert en Russie ?".

Même en se mettant à sa place, Valentijn Driessen ne comprendrait pas que Vlap s'entête dans son choix : " On peut imaginer que Vlap, à 28 ans, ait été aveuglé par l'argent. Qu'il ait imaginé un avenir sans souci financier pour la postérité. Mais tout bien considéré, il s'agit de rendre hommage à un défunt quand on sait que l'invasion russe a déjà coûté la vie à plus de 400 000 personnes. Si Michel Vlap choisit l'argent de la Russie, agresseur en temps de guerre, le fait qu'il soit du mauvais côté de l'histoire le hantera toute sa vie".