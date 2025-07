Le Standard présente son nouveau couteau suisse formé à Neerpede : "Je me souviens d'avoir regardé tant de Clasicos"

Nayel Mehssatou a été présenté à la presse par le Standard cette après-midi. Le nouveau venu est très fier de porter ses nouvelles couleurs.

Nayel Mehssatou a beau avoir été formé à Anderlecht jusquà ses 20 ans, il se réjouit de signer au Standard : "C'est un grand club. Je me souviens d'avoir regardé tant de Clasicos à la télévision. C'est une fierté qu'un tel club m'ait recruté. C'est le projet le plus complet pour moi, à ce stade de ma carrière", explique-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

"Je suis prêt à relever ce défi, à prendre mes responsabilités. Je pense pouvoir être à mon meilleur niveau d'ici la semaine prochaine. On travaille énormément les automatismes et j'ai l'avantage d'avoir déjà joué six mois avec Marco Ilaimaharitra à Courtrai", poursuit l'international chilien.

Une polyvalence qui n'est plus à prouver

Mehssatou peut évoluer sur le flanc, mais c'est bien comme milieu de terrain que Mircea Rednic l'utilisera. Le nouveau venu s'en réjouit et a d'ailleurs déjà fait mouche contre Mons : "J'aime partir d'un peu plus bas, participer au jeu et me projeter jusqu'à la zone de vérité. Je crois que cette polyvalence est une force. En tout cas, en jeunes, cela m'a permis d'être plus souvent sur le terrain, d'engranger de minutes".

Du rythme, l'ancien de Neerpede en a acquis à Courtrai. Mais il ne se voyait pas y rester une quatrième saison : "C'était clair depuis janvier. Je voulais franchir une étape. C'est évidemment dommage et décevant de partir sur une descente mais je n'ai jamais levé le pied. Je remercie d'ailleurs Courtrai qui m'a maintenu sa confiance. Ça ne se passe pas toujours comme ça partout avec des joueurs en fin de contrat".

Il sait ce qu'il doit aux Kerels : "Je ne me voyais pas partir après la première saison. Au bout de la deuxième, il y a eu des intérêts mais pas d'accord. Finalement, j'en ai fait une troisième, la plus aboutie d'un point de vue personnel. Je serai toujours reconnaissant envers Courtrai, qui m'a permis de découvrir la D1A".