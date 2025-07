La nouvelle bombe d'Anderlecht ? "Au Standard, j'ai attiré Moussa Djenepo pour 50 000 euros, il a le même profil"

Olivier Renard continue de travailler dur pour offrir à Besnik Hasi une équipe compétitive. Le directeur sportif revient sur sa stratégie de recrutement.

Depuis son arrivée, Olivier Renard s'est distingué par l'arrivée de nombreux jeunes joueurs étrangers. Une carte que son prédécesseur Jesper Fredberg avait moins utilisé, attirant plus de valeurs sûres, quitte à se contenter de joueurs en prêt ou de profils restant sur une saison difficile.

En commentant l'arrivée de Zoumana Keita (arrivé de troisième division allemande à 19 ans), Olivier Renard explique que le club laissera à ces jeunes recrues le temps de grandir : "C'est aussi pour cela que nous avons des profils d'expérience comme Lucas Biglia ou Jérémy Taravel pour guider les nouveaux. Nous n'achetons pas de joueurs qui sont au pic de leur carrière, nous les développons".

Interrogé par Het Nieuwsblad, le directeur sportif assume sa stratégie : "Mon boulot, c'est de dénicher des joueurs qui ont le potentiel pour être des 9 sur 10 quand ils ne sont encore 'que' des 6 sur 10".

Anderlecht sur les jeunes à fort potentiel de croissance

L'ancien gardien de but a toujours fonctionné de la sorte, la méthode a déjà porté ses fruits : "Au Standard, j'ai attiré Moussa Djenepo pour 50 000 euros. Ibrahim Kanaté a ce même profil".

Anderlecht a dû payer plus pour Kanaté (près de deux millions d'euros) mais peut se targuer d'être le premier club européen de ce diamant brut venu tout droit du Mali. Pour Olivier Renard, la venue de l'ailier de 18 ans (qui a commencé avec les RSCA Futures avant d'être intégré au noyau A en fin de saison) répond au besoin de redynamiser l'équipe.

"La vitesse, c'est aussi important au coeur du jeu que sur les flancs". Au milieu, Llansana et Saliba vont apporter du punch, du volume. Sur le flanc, Angulo et Kanaté sont très rapides. Et même si Huerta est moins impressionnant en matière d'accélération, il est insaisissable sur les dix premiers mètres". Il appartient désormais à Besnik Hasi d'en faire un collectif cohérent.