"Il est venu car il voulait se tester" : les premiers mots d'Antonio Conte sur l'ère Kevin De Bruyne à Naples

Antonio Conte a donné aujourd'hui sa conférence de rentrée à Naples. Il a évidemment été questionné sur Kevin De Bruyne.

Après avoir livré une grande saison pour remporter le Scudetto, Naples a retrouvé le chemin de l'entraînement pour confirmer son trône. Les Napolitains s'apprêtent à suer à grosses gouttes lors du stage sous les ordres d'Antonio Conte.

L'entraîneur transalpin s'est présenté aujourd'hui face à la presse pour préfacer la saison. L'un des principaux points de discussion était la signature de Kevin De Bruyne. Après avoir retrouvé Romelu Lukaku, le Mister se réjouit de l'arrivée de KDB.

"Nous verrons à la fin de l'année quel impact il aura eu. C'est un joueur qu'il n'est plus nécessaire de présenter. Nous voulions améliorer la qualité de l'équipe, et avec lui, nous y sommes parvenus. Il a été l'un des meilleurs milieux de terrain du monde pendant de nombreuses années et a tout gagné. Il arrive maintenant avec nous pour un nouveau défi, et pour lui, c'est différent de Manchester City. Mais il s'est bien adapté à cette réalité, et nous sommes heureux de l'avoir", explique-t-il.

Kevin De Bruyne, pour passer un palier supplémentaire

Pour Conte, il est louable que le Diable Rouge continue de vouloir rester au plus haut niveau : "De Bruyne est un joueur qui a déjà atteint le sommet. Il a encore beaucoup à apporter au football et a fait ce choix car il voulait se tester et acquérir de l'expérience dans notre pays. Ce n'est plus comme quand je jouais, mais c'est toujours un plaisir de jouer ici. Il est déjà intégré".

KDB sera crucial au sein du noyau : "Dans une phase de reconstruction comme celle-ci, il est déjà une figure incontournable. Il n'est pas comme les jeunes joueurs qui arrivent, que nous considérons comme talentueux mais qui ont encore des années de développement devant eux. Ils resteront là pendant de nombreuses années, et je devrai être bon pour les aider à progresser. Il y a beaucoup de travail à faire, mais nous sommes prêts".

Naples se sait attendu : "Les trois grands clubs ont été détrônés, c'est une source de fierté. En même temps, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, comme l'année dernière, en pensant uniquement à progresser et à progresser. Mais il est inévitable que lorsqu'on porte le Scudetto sur la poitrine, on commence comme favori, ou par définition parmi les favoris. Nous devons en être très conscients".