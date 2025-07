La Supercoupe, c'est déjà dimanche ! Un absent de poids pour l'Union contre le Club de Bruges

Le début officieux de la saison 2025/2026, c'est déjà dans deux jours. Sébastien Pocognoli a préfacé ce match de Supercoupe contre le Club de Bruges.

Il y a un an, c'est déjà la même affiche qui avait lancé la saison. Détentrice de la Coupe, l'Union avait été gagner 1-2 au Club de Bruges, champion en titre. Les Saint-Gillois parviendront-ils à faire de même à la maison ? Sébastien Pocognoli a confié ses attentes en conférence de presse.

"L'an dernier, nous avons réalisé une belle performance à Bruges, avec un groupe restreint qui devait encore être formé. J'espère que nous pourrons faire de même maintenant avec un groupe de joueurs plus rodé", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Sporza.

Lors des Playoffs, l'Union a atteint un niveau de concentration et d'exigence maximal pour aller au bout. Mais la pression n'a pas disparu pour autant : "Non, je dis justement le contraire à mes joueurs. Les attentes sont différentes, mais nous voulons faire mieux. Nous n'acceptons pas une saison tranquille. Surtout pas. Nous allons nous challenger".

Sans Promise David

Poco sait que son équipe sera attendue de pied ferme : "Nous voulons poursuivre sur cette lancée, mais nous devons être conscients que cela ne se fera pas automatiquement. Nous sommes toujours l'Union et devons faire mieux que les autres clubs. Ce ne sera pas différent cette fois, car les attentes seront encore plus élevées".

Par rapport à l'équipe qui a réalisé un 28 sur 30 historique en Playoffs, l'Union est orpheline d'Anthony Moris, Koki Machida et Noah Sadiki, tous partis à l'étranger. Mais ce n'est pas tout : Promise David ne sera pas non plus dans le onze, il n'a pas encore rattrapé son retard physique, conséquence de sa participation à la Gold Cup avec le Canada.