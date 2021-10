Adil Rami : "On a essayé de me noyer"

Plus de deux ans après son dernier match avec l'Olympique de Marseille, en mai 2019, le défenseur a signé son grand retour en Ligue 1 dimanche avec Troyes contre Nice (1-0).

Adil Rami (35 ans, 1 apparition en L1 cette saison) a signé son grand retour en Ligue 1 ce week-end. Le défenseur central a effectué un match sérieux et en a profité pour exprimer sa joie, mais aussi régler ses comptes au coup de sifflet final. "C'était compliqué. Je suis arrivé d'un long périple pendant 2 ans où c'était compliqué pour moi dans tous les pays du monde. Ma plus grosse blessure, c'était dans la tête, pour reprendre le foot, retrouver des sensations et de la confiance", a confié le champion du monde 2018 au micro de Prime Vidéo.

"J'avais une certaine pression, parce que je sais que je suis attendu, je sais qu'on ne me fait pas de cadeau. (…) Comme je l'ai dit, on aurait dit un gamin de 20 ans. Moi, j'aime le football plus que tout le monde. On a essayé de me noyer, mais, pour les crétins, c'est très compliqué de noyer un poisson. Donc je suis content d'être là aujourd'hui et de faire partie de cette victoire, je suis heureux", a lâché l'ancien joueur de l'OM.