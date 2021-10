L'Angleterre devrait être punie d'un ou plusieurs matchs à huis-clos suite aux incidents de l'Euro 2020

Pour les débordements en marge de la finale de l'Euro 2020, à Wembley, l'Angleterre devrait se voir infliger un ou plusieurs matchs à huis-clos.

Les images avaient fait le tour du monde, gâchant la fête du football anglais que devait constituer la finale de l'Euro 2020 disputée par les Three Lions dans leur antre de Wembley : des centaines de supporters anglais avaient provoqué des émeutes et des bousculades autour et dans le stade, tentant de forcer le passage sans ticket pour la finale alors que 30.000 sièges étaient laissés libres en raison des normes sanitaires.

En plus de ces comportements, la FA est sujette à enquête de la part de l'UEFA pour d'autres comportement de ses supporters, à savoir non-respect des hymnes nationaux, jets de projectiles durant la rencontre, invasion de terrain et utilisation de pyrotechnie. Pour tous ces chefs d'accusation, rapporte Sky Sports, l'Angleterre devrait se voir infliger au moins un match à huis-clos par l'UEFA.