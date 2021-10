Pep Guardiola : "Bruges, le club le plus important en Belgique"

Ce mardi, le Club de Bruges reçoit Manchester City dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. Pep Guardiola sait que le déplacement au Jan Breydel ne sera pas une partie de plaisir.

Pep Guardiola espère voir Manchester City se ressaisir après avoir concédé une défaite 2-0 face au PSG lors de la 2e journée de Ligue des Champions. En conférence de presse, l'Espagnol dit se méfier du Club de Bruges.

"Le physique est important chez eux. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils sont agressifs et ont de la qualité sur le plan offensif. Actuellement, Bruges est le club le plus important en Belgique. Les milieux et les défenseurs centraux sont très agressifs. Ils jouent un jeu direct et possèdent beaucoup de qualité dans les 30 derniers mètres. Nous savions cela avant le tirage", a-t-il déclaré en conférence de presse.