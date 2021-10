Jürgen Klopp agacé par un journaliste : "Votre question m'énerve"

Malgré la victoire spectaculaire de Liverpool 2-3 à l'Atlético Madrid, Jürgen Klopp semblait assez tendu à l'issue de la rencontre. Quelques secondes après le coup de sifflet final, des caméras ont surpris l'Allemand s'être quelque peu enervé après que Diego Simeone ait décidé de rejoindre les vestiaires sans serrer la main au coach des Reds.

Interrogé sur le sujet, Klopp a réagi sur un ton énervé au journaliste qui lui avait posé la question : "J'étais énervé ? C'est plutôt votre question qui m'énerve. J'ai voulu lui serrer la main, il n'a pas voulu. Je peux comprendre, il courait vers les vestiaires. C'est quelqu'un d'émotionnel comme moi. Vous n'êtes pas une bonne personne, vous voulez en faire une histoire."

