Quand Gérard Piqué révèle que Vinicius Junior a failli rejoindre le Barça : "C'était fait"

Le défenseur central est revenu sur un transfert raté du club blaugrana.

Gérard Piqué a délivré plusieurs anecdotes lors d'une diffusion en direct sur sa chaîne Twitch en compagnie du streamer espagnol célèbre Ibai Llanos. Le défenseur central du FC Barcelone est revenu sur un transfert raté, à savoir celui de Vinicius Junior.

L'Espagnol était prêt à accueillir le milieu offensif brésilien durant l'été 2018 avant la dernière offre du Real Madrid. "Vinicius a beaucoup de talent. Vous saviez qu'il a failli venir au Barça ? Mais Vinicius s'est vu offrir deux fois plus. Je lui ai parlé personnellement avant qu'il n'aille à Madrid et au cours de l'appel, le gars m'a avoué qu'il était fait pour aller au Barça. C'était fait. Je ne me rappelle pas comment c'était. C'était pour le recevoir dans le vestiaire. C'était déjà fait. Madrid est arrivé à la dernière seconde et lui a tout offert", a lâché Piqué.