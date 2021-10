Benjamin Boulenger retrouve Charleroi : "Il faudra répondre présent"

Ce vendredi soir en ouverture de la douzième journée de la Jupiler Pro League, le RFC Seraing accueillera le Sporting de Charleroi.

Le week-end dernier, Seraing s'est fait renverer par l'Union Saint-Gilloise (4-2). Pourtant, les Métallos menaient 0-2 à la pause tout en étant en supériorité numérique. "Il a fallu se remettre en question après une telle défaite. Et il a fallu tirer des enseignements, à savoir que nous n'avons pas le droit de se relâcher à onze contre dix. L'Union a eu plus d'envie que nous. Nous sommes focus sur le prochain match, Charleroi. Une bonne équipe qui vient de remporter une belle victoire contre Genk. Il faudra répondre présent", explique Benjamin Boulenger qui retrouvera son ancien club ce vendredi soir.

Le joueur âgé de 31 ans avait passé quatre saisons sous contrat au Sporting, dont une en prêt à OHL et une dernière avec le noyau des Zébrions. "Après une bonne saison à Lens, j'avais rejoint Charleroi. Je pensais obtenir beaucoup de temps de jeu, et ce ne fut pas le cas. Il y avait beaucoup de concurrence à l'époque quand j'évoluais au poste de back gauche et je ne suis jamais parvenu à m'y imposer. Toutefois, j'ai toujours bien aimé l'ambiance qui règne au Pays Noir et c'était un club familial. Un sentiment de revanche ? Pas d'animosité de ma part, j'ai juste envie de bien prester et de gagner", confie "Boule" qui a retrouvé le goût de la compétition chez les Sérésiens.

© photonews

Le défenseur central a appris de ses échecs. "Même passé la barre de la trentaine, j'essaie de progresser de façon constante et je ne lâche rien. Jusqu'à la fin de ma carrière, j'essaie de m'améliorer tactiquement et je tente de rester au niveau techniquement et physiquement", a conclu Benjamin Boulenger.