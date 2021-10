Jordi Condom : "Je ne suis pas parvenu à m'endormir samedi soir..."

Ce vendredi soir, Seraing accueille le Sporting de Charleroi lors de la douzième journée de Jupiler Pro League.

Après la déconvenue subie à l'Union Saint-Gilloise, le RFC Seraing veut se reprendre ce week-end. "Une défaite lourde à digérer aussi bien du côté du staff que des joueurs. Je ne suis pas parvenu à m'endormir samedi soir... Nous avons analysé la rencontre plusieurs fois et il y a eu un combo de phases incroyables. Nous avons commis des erreurs face à une équipe réduite à dix, mais poussée par son public. Ils ont pris des gros risques pour revenir et nous ne sommes pas parvenus à les punir. Nous devions également gérer le résultat, mais le groupe est jeune et continue d'apprendre. Je retiens juste la première période qui a été positive", a expliqué Jordi Condom en conférence de presse.

"Ce sera une rencontre compliquée contre Charleroi"

Ce vendredi, le promu sérésien accueille le Sporting de Charleroi. "Une très bonne équipe qui possède des joueurs de qualité. Ils sont en confiance après leur victoire contre Genk. Ce sera une rencontre compliquée, mais à domicile nous jouons bien et faisons de bons résultats. Quand mes jeunes troupes, peu expérimentées, jouent à l'extérieur devant beaucoup de monde, j'ai l'impression qu'ils subissent plus de pression. Je ressentais cela aussi quand j'étais joueur, mais après vingt matchs, je n'étais plus affecté. Je jouais en pilotage automatique. Un "process" qui est en route. Ils continuent de grandir", a conclu l'ancien directeur sportif et coach d'Eupen.