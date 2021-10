🎥 Serie A : l'Atalanta surprise en fin de match malgré un but de Malinovskyi

L'Atalanta poursuit sa saison sur un bon rythme, que ce soit en Serie A où le club est 6e, comme en Ligue des Champions où les hommes de Gasperini sont 2e à égalité avec Villareal dans le groupe F.

Après sa défaite spectaculaire concédée à Old Trafford, l'Atalanta accueillait l'Udinese et ses anciens Anderlechtois Bram Nuytinck (titulaire) et Sebastian De Maio (sur le banc).

Suite à une première période sans buts, l'ancien joueur de Genk Ruslan Malinovskyi (56e) ouvrait le score d'une frappe croisée lointaine qui battait Silvestri.

Mais alors que la Dea pensait filer vers la victoire, Beto dans les arrêts de jeu offrait le point du partage aux visiteurs.

Malinovskyi’s ROCKET 🚀



Atalanta lead 1-0 v Udinese 🔥



Outside the box finishes are his trademark!



Atalanta in a bit of a slump recently (coinciding with Ruslan’s own drop in form? 🧐) but maybe that’s ending today? 😏pic.twitter.com/in0I6Apc78