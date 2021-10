Felice Mazzù est heureux mais taille la presse: "Le plus important, c'est de prendre les trois points"

Felice Mazzù ne semblait pas avoir la tête des bons jours, même s'il était heureux de la prestation de ses joueurs. Il semblait plutôt en vouloir à certains analystes ou à une certaine presse.

Felice Mazzù et l'Union sont toujours en tête du championnat après la victoire sur la pelouse d'Eupen. Une rencontre qui aura été compliquée de bout en bout, et qui a été analysée par l'ancien T1 de Charleroi.

"Après coup, on peut être content de repartir avec les trois points. Je dois féliciter mon groupe pour l'entièreté du match mais aussi sur la volonté de défendre sur la fin. En fait, on a fait 70 bonnes minutes, le 0-2 était mérité mais on a oublié de mettre le troisième, et contre ces équipes de qualité, cela peut se payer cash".

Cela a d'ailleurs presqu'été le cas puisqu'Eupen est revenu à 2-2 avant le but de Nielsen. au passage, Mazzù en profite pour tailler un peu la presse. "On a eu la volonté de mettre le troisième but, et pour cela chapeau. Je voudrais dire que j'entends ici et là qu'on a raté une mi-temps contre Bruges, puis une mi-temps contre Seraing et que cela ne doit plus se reproduire. Mais pourquoi cela ne devrait plus se reproduire? Cela arrive, c'est normal on vient de D1B. L'important, c'est qu'au final, nous prenons les trois points".