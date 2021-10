L'entraîneur du STVV met en garde ses troupes : "Trop d'euphorie après la bonne performance contre Anderlecht"

Quand on domine Anderlecht comme le STVV l'a fait il y a une semaine, on peut prendre la grosse tête en tant que joueur. Bernd Hollerbach revient là-dessus après une douloureuse défaite 4-1 à OHL.

Bernd Hollerbach pensait que son équipe joué naïvement. "Le jeu a été parfaitement équilibré pendant une heure", a déclaré l'Allemand à propos à l'issue de la rencontre. "Ensuite, nous nous sommes laissés avoir de façon puérile à l'arrière lors de l'ouverture du score. Après le 2-1, nous avons dû prendre des risques. Tout le monde pouvait en voir les conséquences."

Hollerbach ne veut rien savoir d'un quelconque sentiment de satisfaction mal placé après une saison qui a commencé un peu mieux que prévu. "J'ai le sentiment qu'il y avait un peu trop d'euphorie après la bonne performance contre Anderlecht. Je ne suis pas du tout content de ça."

STVV veut se rattraper au plus vite et aura bientôt cette occasion avec le match de Coupe contre Seraing. "Je veux gagner tous les matchs, mais ensuite nous devons être au top de notre jeu, à plus de 95 %. Ce n'était pas le cas contre OHL".