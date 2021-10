Le légendaire entraîneur des Glasgow Rangers Walter Smith est décédé

Les Glasgow Rangers sont en deuil ce mardi après l'annonce du décès de leur entraîneur légendaire Walter Smith à l'âge de 73 ans. L'homme aura marqué l'histoire du club écossais. Lors de ses deux passages en tant que T1 (de 1991 à 1998 et de 2007 à 2011), Smith aura remporté pas moins de 21 trophées dont sept titres de champion d'affilée lors de son premier passage. Il a également permis aux Rangers de participer à la finale de la Coupe UEFA en 2008 contre le Zenith Saint-Pétersbourg (défaite 0-2).

L'Ecossais a également entraîné Everton entre 1998 et 2002 avant de devenir, entre 2004 et 2007, sélectionneur national de l'Ecosse.

It is with profound sadness that we announce the passing of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith.https://t.co/5VJn3JeqbV pic.twitter.com/E2GMYjr8fN