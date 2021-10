Joshua Kimmich n'est pas vacciné, le ministre de l'Intérieur allemand réagit

Joshua Kimmich est l'un des joueurs allemands les plus emblématiques, en tant que pilier du Bayern Munich et de la Mannschaft. Son rôle d'exemple est donc important et le fait qu'il ne soit pas vacciné ne plaît pas au ministre de l'Intérieur allemand.

Horst Seehofer, ministre allemand de l'Intérieur, a ainsi interpellé Joshua Kimmich via le magazine Bild au sujet de sa non-vaccination : "Je vous en conjure, réfléchissez-y et faites-vous vacciner", déclare Seehofer. "Vous êtes un modèle : si vous vous faites vacciner, beaucoup de gens se diront "moi aussi, je dois le faire"". Joshua Kimmich avait créé la polémique en annonçant qu'il n'était pas vacciné, non pas parce qu'il était "opposé" à la vaccination mais bien pour "raisons personnelles". Le joueur du Bayern Munich aurait des "doutes" sur les effets à long terme de la vaccination. Selon le patron de la DFL (ligue allemande de football), seuls 6% des joueurs de football professionnels en Allemagne ne sont pas vaccinés.