La Fifpro et l'association European Leagues ont appelé à réformer la gouvernance du foot

La Fifpro (syndicat mondial des joueurs) et l'association European Leagues, qui regroupe une trentaine de championnats européens, ont appelé mardi à réformer la gouvernance du foot, à la suite du projet mort-né de Super Ligue européenne

À la suite de son forum politique qui se déroulait à Bruxelles, la FIFpro a décidé de publier un manifeste dans lequel elle appelle à une réforme des modes de gouvernance des différentes associations de football dont l'UEFA. "Les gouvernances doivent représenter toutes les parties prenantes (les clubs professionnels, les fédérations et les supporters, NDLR) qui devraient être plus impliquées ", a déclaré le secrétaire général de la Fifpro Jonas Baer-Hoffmann avant de poursuivre. "Le système de gouvernance actuel n'est plus apte à faire face aux décisions qui doivent être prises. Prendre de grandes décisions constructives est devenu pratiquement impossible. Il est temps de procéder à des changements significatifs dans la gouvernance du football."

Les principaux représentants de l'instance dirigeante du foot européen, l'UEFA, ou de l'influente Association européenne des clubs (ECA), n'étaient pas présents. "Nous avons besoin de tout le monde dans la salle pour ces discussions et malheureusement ils ne sont pas là", a déploré M. Baer-Hoffmann. " Certains clubs qui ont le plus d'influence sont ceux qui voulaient rompre avec l'UEFA et a contrario, ceux qui avait moins leur mot à dire résistaient. Cela doit nous interpeller ", a conclu le secrétaire général de la Fifpro.

Opening the way to fair and balanced outcomes. #FIFPRO and @EuropeanLeagues have announced a manifesto, calling for an adequate representation of player and league unions where decisions directly impact them.



Find out more ⤵️