🎥 Thorgan Hazard, joker décisif: "Parfois, c'est plus facile en sortant du banc"

Thorgan Hazard a débloqué la situation pour le Borussia, mardi soir, en Coupe.

Le Borussia Dortmund a copieusement dominé les débats, mardi soir, contre Ingolstadt, équipe de D2 allemande, en seizième de finale de la Coupe d'Allemagne. Mais les Jaune et Noir ont dû attendre la dernière demi-heure pour faire la différence.

"C'était compliqué, parce qu'Ingolstadt a bien défendu. On avait le ballon et le contrôle du jeu. On aurait pu marquer plus tôt, mais l'essentiel, en Coupe, c'est de se qualifier", acquiesce Thorgan Hazard, sur le site officiel du BVB.

Et le Borussia a accompli sa mission, grâce au doublé du Brainois. Sur le banc en début de rencontre, il est monté au jeu et a fait la différence en moins de 20 minutes. "Parfois, c'est plus facile en sortant du banc. Les défenseurs adverses étaient fatigués et il y avait plus d'espace. L'entraîneur m'a dit de les exploiter et c'est ce que j'ai fait."