Timothy Galjé : "C'est l'occasion pour moi de montrer ce que je vaux"

Le portier sérésien sera aligné d'entrée de jeu ce mercredi soir contre Saint-Trond lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Comme à Lokeren-Temse au tour précédent où il avait réalisé une clean-sheet (0-3), Timothy Galjé sera titulaire ce mercredi soir. "Ce sera un peu moins tranquille, je pense", sourit le Diablotin. "Saint-Trond est une bonne équipe, c’est l’occasion pour moi de montrer ce que je vaux. Je vais tout donner car c'est une chance de se montrer puisque je dispose de peu de temps de jeu", confie le deuxième gardien des Métallos.

Devant lui évoluera sans doute une défense un peu inédite étant donné que Jordi Condom fera tourner. "Ce sera une défense inédite. Mais on s’entraîne chaque jour ensemble et le feeling est bon", souligne le portier avant d'évoquer le début de saison du promu sérésien. "Nous avons vécu des moments compliqués, mais nous avons prouvé à tout le monde que nous avions des qualités. Nous méritons d'être en D1A et nos deux dernières rencontres ne doivent pas ternir les belles choses démontrées. Il faut continuer et nous parviendrons à nous maintenir", conclut Timothy Galjé.