Zirkzee a retenu la leçon : "Tu dois montrer à quel point tu as envie de jouer"

Joshua Zirkzee a réalisé l'un de ses meilleurs matchs sous la vareuse mauve ce mercredi, alors qu'il n'est pas forcément le joueur le plus attendu dans ces conditions. Deux buts et une présence permanente dans le rectangle adverse.

Joshua Zirkzee est-il l'homme de ce 16e de finale ? Deux buts, quand une équipe en inscrit sept, semblent anecdotiques mais le Néerlandais s'est démené et était très à l'aise sur la pelouse, pesant en permanence sur la défense adverse. "C'était un beau spectacle, l'ambiance et les supporters ici étaient fous", se réjouit-il après le match.

"Gagner était évidemment crucial et nous avons concédé très peu d'occasions, le match était très vite décidé", ajoute Zirkzee, qui a pu ouvrir le score et débloquer la situation. De quoi lui faire du bien au vu de la concurrence à laquelle le joueur prêté par le Bayern doit faire face.

"Un buteur veut toujours tout jouer. Mais les minutes que tu joues, tu dois les jouer pour l'équipe. Contre le Beerschot, je suis rentré au jeu et j'ai donné un assist, c'est ce qu'on attend de moi", estime Zirkzee. "Je dois accepter quand je ne joue que 20 minutes, et tout donner. Ce n'est pas important de savoir qui commence le match, les trois (Raman, Kouamé et lui-même, nda) doivent être motivé : Benito est entré au jeu aujourd'hui et était à bloc".

Zirkzee apprend donc une belle leçon d'humilité à Anderlecht. "La concurrence te rend plus fort. Il faut montrer à quel point tu veux jouer. Quand tu reçois ta chance, il faut en tirer le meilleur", ajoute-t-il. "Que les trois attaquants soient en concurrence est un plus pour l'équipe".