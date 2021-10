Romelu Lukaku "avait toujours Chelsea et le Real Madrid" en tête

Romelu Lukaku a quitté l'Inter Milan pour retourner à Chelsea l'été passé. Un choix effectué avec le coeur, même si le Diable avait un autre club en tête à l'époque : le Real Madrid.

Federico Pastorello, agent de Romelu Lukaku, a évoqué le transfert de son poulain à Chelsea pour 110 millions d'euros l'été dernier, un transfert qui a vu le Diable retrouver le club de son enfance. Selon lui, un départ de l'Inter était dans les tuyaux quoi qu'il advienne : "Nous pouvions sentir que ce serait un été important car trois ou quatre clubs cherchaient un attaquant de pointe et il n'y en aurait pas pour tout le monde sur le marché", explique Pastorello à Sky Sports.

"Quand il était à Manchester United, Romelu avait toujours Chelsea en tête", affirme l'agent de Romelu, avant d'ajouter : "Chelsea et ... le Real Madrid, je dois dire. C'est un autre de ses rêves pour sa carrière. Mais Chelsea était, à 100%, son objectif. C'est son amour d'enfance et il y avait donc toujours cette envie de revenir, c'est une question de fierté. Il l'avait dans la tête et dans le coeur".

Et Romelu Lukaku est donc revenu à Chelsea changé par rapport à ses jeunes années, quand il avait rejoint les Blues depuis Anderlecht, mais aussi changé par rapport à sa période mancunienne. "Deux ans de travail avec Mr Conte l'ont aidé. Il peut marquer du gauche, du droit, de la tête. Il s'est accompli en tant qu'attaquant. Grâce à Mr Conte, mais aussi par lui-même", ajoute Pastorello. "Il s'est senti désiré, ce qui n'est pas arrivé à Manchester United. Ca arrive. C'est aussi une raison de son arrivée à Chelsea : Mr Tuchel a tenu un fantastique discours à son égard".

Thomas Tuchel a convaincu Lukaku, affirme son agent : "Il lui a donné le sentiment qu'il le voulait vraiment, qu'il était la pièce idéale dans son puzzle", continue Federico Pastorello. "C'est crucial pour un joueur de rejoindre une équipe où un coach le veut vraiment".