Officiel : Didier Six n'est plus à la tête de la Guinée

La Fédération guinéenne de football a officialisé le départ du Français du poste de sélectionneur de l'équipe nationale.

Didier Six n'est plus le sélectionneur de la Guinée. Aux commandes depuis 2019, le Français n'a pas réussi à qualifier le pays pour la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022. Et c'était une partie du contrat qui liait le champion d'Europe 1984 au Syli national. Troisième du groupe avec trois points en quatre matchs, la Guinée possède trop de retard sur le Maroc, premier et seul qualifié à deux journées de la fin.

Kaba Diawara (principal) et Mandjou Diallo (adjoint) assureront l'intérim lors des prochains matchs de la sélection, contre la Guinée-Bissau et le Maroc, en attendant le nom du remplaçant pour la CAN cet hiver.