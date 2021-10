Raphael Holzhauser à nouveau décisif pour le Beerschot : "Le plus important est que nous avons gagné"

Raphael Holzhauser serait-il en train de se réveiller ? Il l'a fait la semaine dernière. Personne n'a été aussi décisif que le milieu de terrain du Beerschot lors des trois derniers matchs.

Raphael Holzhauser a eu plusieurs occasions de marquer, mais il n'a finalement inscrit qu'un seul but. Les semaines ont été difficiles pour le milieu de terrain qui était la force motrice du Beerschot la saison dernière. La semaine dernière, il a même dû débuter la rencontre sur le banc. Un endroit auquel il n'est pas habitué au Kiel. "Le fait que j'ai commencé sur le banc à Anderlecht était un choix tactique de l'entraîneur", a expliqué Holzhauser. "Avec le recul, ça ne s'est même pas mal passé. La semaine avant Anderlecht, j'ai eu quelques petites douleurs. Maintenant, je me sens à nouveau mieux."

Holzhauser est également redevenu décisif pour les Rats. Il a marqué des buts et fait des passes décisives lors des trois derniers matchs. "A Anderlecht, j'ai distillé une passe décisive en tant que remplaçant, en Coupe, il y a eu un but et deux passes décisives mercredi et maintenant un autre but et une passe décisive. C'est toujours agréable. Mais la chose la plus importante est que nous avons gagné" a conclu l'Autrichien.