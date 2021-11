🎥 Le superbe hommage de Boca Juniors à Maradona pour son anniversaire

Le club de Buenos Aires, où Diego Maradona a évolué à deux reprises et a terminé sa carrière, a rendu un vibrant hommage à la légende argentine décédée le 25 novembre 2020. Ce 1er novembre, Maradona aurait eu 61 ans, son premier anniversaire depuis sa disparition. Les joueurs de Boca Juniors ont arrêté de jouer à la 10e minute de jeu face à Gimnasio, en hommage au légendaire numéro 10 de Maradona, et une vidéo a été diffusée avant qu'un maillot s'envole, porté par des ballons aux couleurs du club.

Diego Eterno 💙💛



Boca Juniors vs. Gimnasia stopped their match last night in the 10th minute to pay tribute to Diego Armando Maradona on what would have been his 61st birthday. pic.twitter.com/eCDtXAI4XL