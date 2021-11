Vissel Kobe, avec un Thomas Vermaelen titulaire, s'impose et conforte sa place sur le podium

Le club japonais et le Diable Rouge sont toujours en lice pour une participation à la Ligue des Champions asiatique.

Thomas Vermaelen et Vissel Kobe enchaînent. Le club japonais s'est imposé 4-2 contre le Vegalta Sendai (avec Vermaelen titulaire durant les 90 minutes) et conserve sa 3e place au classement avec 64 unités. Le championnat japonais prend fin dans quatre journées et Vissel Kobe est encore en lice pour une qualification à la Ligue des Champions asiatique.

On notera également que Kawasaki Frontale est devenu champion du Japon pour la quatrième fois de son histoire suite à son nul contre le Urawa Red Diamonds, club d'Alexander Scholz (ex-Standard, Bruges) et Hiroki Sakai (ex-OM).