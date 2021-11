Southampton enfonce Aston Villa, Mayence et le Borussia Mönchengladbach se neutralisent

Ce vendredi soir en ouverture de la onzième journée de Premier League, Southampton recevait Aston Villa.

Southampton-Aston Villa 1-0

Aston Villa est en chute libre. Les Villans ont concédé, ce vendredi en ouverture de la 11ème journée de Premier League, leur 5ème défaite consécutive en championnat sur la pelouse de Southampton (0-1). Adam Amstrong, buteur pour la deuxième fois depuis le début de la saison, a inscrit l'unique réalisation de ce match dès la 3ème minute.

Après un début de saison inquiétant, les Saints confirment leur bonne dynamique du moment et enchaînent un quatrième match sans défaite en Premier League. Ce succès leur permet de prendre 4 longueurs d'avance sur leur adversaire du soir. Aston Villa (15ème, 10 points) est de son côté embarqué dans une spirale très négative qui pourrait bien avoir la tête de son entraîneur, Dean Smith. Son équipe n'a plus gagné depuis la victoire 1-0 à Old Trafford, contre Manchester United, le 25 septembre dernier.

Mayence-Borussia Mönchengladbach 1-1

Les deux formations se sont neutralisées ce vendredi (1-1), en ouverture de la 11ème journée de Bundesliga. Si Florian Neuhaus avait ouvert le score pour les visiteurs (38e), les hommes de Bo Svensson sont revenus au score par l'intermédiaire de Silvan Widmer (76e).

Mayence (5ème, 17 points) enchaîne un 3ème match sans défaite et maintient son adversaire du soir à deux longueurs. Gladbach (9ème, 15 points) reste enlisé dans le ventre mou et confirme son irrégularité depuis le début de la saison.