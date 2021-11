Antonio Conte va devoir réveiller son buteur

La saison de Haarry Kane est jusqu'ici un véritable cauchemar. Antonio Conte va devoir s'en préoccuper, mais l'attaquant anglais n'est pas le seul concerné.

Tottenham a, dans ses rangs, le meilleur buteur anglais de Premier League, le numéro 9 des Three Lions : Harry Kane. Seulement, la saison 2021-2022 du grand attaquant est loin de se passer comme prévu. On est même proche de la saison catastrophique jusqu’ici.

Tout d’abord, quelques jours après la grande désillusion de l’Euro et la finale perdue contre l’Italie, Kane a eu des envies d’ailleurs. Courtisé par Manchester City, il avait clairement annoncé qu’il voulait quitter les Spurs, une équipe avec laquelle il n’a jamais rien remporté.

Finalement, il a fait volte face et est resté dans son club de (presque) toujours. Mais depuis, ce n’est pas fulgurant. En championnat, il n’a marqué qu’un but et donné qu’une seule passe décisive… lors de la même rencontre et c’était contre Newcastle. En 10 rencontres, c’est beaucoup trop peu pour un joueur de sa trempe.

Il y a quelques jours, Antonio Conte est arrivé, et sa première mission va être de trouver une formule offensive capable de faire en sorte que les Spurs puissent se montrer dangereux lors d’un match. Les rivaux d’Arsenal n’ont marqué que 9 buts en 11 rencontres et c’est un vrai problème.

D’ailleurs, lors de la dernière rencontre face à Everton, ils n’ont pas eu le moindre tir cadré et ont vraiment eu du mal à se créer des occasions. Rendre sa nouvelle équipe dangereuse et de la confiance à son attaquant numéro 1 : Conte tient là sa première mission.