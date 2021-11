Le verdict est connu pour Paul Pogba, blessé à l'entraînement

Paul Pogba a dû quitter la sélection française, touché à la cuisse dès le premier entraînement. Le verdict est tombé, et il n'est pas positif.

Paul Pogba devrait en effet être absent près de deux mois, selon les premier examens. C'est ce que révèle ce mardi le journal L'Equipe. Pogba souffre d'une déchirure du quadriceps droit. Il est naturellement forfait pour les deux matchs de l'Equipe de France, contre le Kazakhstan (samedi) et en Finlande (mardi prochain), et a été remplacé par Jordan Veretout (AS Rome) au sein du groupe des Bleus.