Deschamps bientôt prolongé? "Franchement, je ne sais pas"

La France peut se qualifier pour la Coupe du Monde lors du prochain match.

Sous contrat jusqu'à la Coupe du monde 2022, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps ne sera pas prolongé par le président de la Fédération Française de Football Nöel Le Graët en cas de qualification pour cette compétition. En effet, le dirigeant tricolore préfère patienter pour voir les performances des Bleus au Qatar.

"Une qualification ? Non, cela ne change rien du tout. Didier va faire la Coupe du monde, et on verra après. Nous sommes assez proches pour en discuter en temps voulu. Mais ce n'est pas dans mon esprit de le prolonger actuellement, ni dans le sien. Son avenir ? Franchement, je ne sais pas. Le week-end dernier, Didier a dit qu’il pourrait même redevenir entraîneur de club. En 2022, cela fera dix ans qu’il est sélectionneur. Il ne va pas faire 50 ans à la Fédération. Sauf si on fait une très bonne Coupe du monde et qu’il me dit : 'Noël, je veux rester'. À ce moment-là, ce n’est pas moi qui refuserai", a confié Le Graët pour le quotidien régional Le Parisien ce mercredi.