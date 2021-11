Diables Rouges : quel profil pour remplacer Lukaku ?

Notre sélectionneur a le choix entre quatre profils totalement différents. Mais qui sera le plus susceptible de prendre sa chance ?

Pour la première fois depuis longtemps, Roberto Martinez doit se passer de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, ses deux préférences au poste de numéro 9. Contre l'Estonie et le Pays de Galles, l'Espagnol sera dans l'obligation d'innover et possède quatre profils offensifs aux atouts différents. Notre sélectionneur a donc l'embarras du choix, mais qui choisira-t-il ?

Benteke, le choix de la raison

Tout naturellement, le nom de Christian Benteke est le premier qui vient en tête. Cette saison, l'attaquant profite de la confiance que lui accorde Patrick Viera à Crystal Palace. Il a déjà disputé onze matches en Premier League pour deux buts et un assist. Autre statistique importante : il est devenu le Belge qui a joué le plus de rencontres dans le championnat anglais avec 266 apparitions, battant ainsi le record détenu par Vincent Kompany. Une preuve de la longévité et de l'importance de Benteke dans une équipe.

Troisième dans la hiérarchie des attaquants chez les Diables, Big Ben est barré depuis longtemps par Batshuayi et Lukaku et n'a pas eu droit à beaucoup de minutes. Sa dernière titularisation remonte au 19 novembre 2019 : il avait participé à l'éclatante victoire des Diables 6-1 contre Chypre en inscrivant un doublé.

Cette fois-ci, le natif de Kinshasa a une occasion en or de montrer qu'il peut encore être précieux en sélection.

Vanzeir et Origi auront un coup à jouer

Derrière Benteke, Dante Vanzeir et Divock Origi pourraient bénéficier de temps de jeu. Pour l'attaquant de l'Union, cette première sélection est une surprise mais aussi une magnifique récompense après son très bon début de saison en Pro League. Auteur de neuf buts et de cinq assists, Vanzeir est un des joueurs les plus décisifs de notre championnat. Une entrée en cours de jeu ne devrait pas être exclue, à moins que Roberto Martinez ne crée la surprise et ne décide de le titulariser.

De son côté, Origi doit vivre son retour chez les Diables comme une petite victoire. Cantonné à un rôle de réserviste à Liverpool, l'attaquant de 26 ans a malgré tout réussi à tirer son épingle du jeu depuis la reprise. En sept rencontres toutes compétitions confondues (dont trois seulement dans la peau d'un titulaire), il a inscrit trois buts (dont un ce week-end en Premier League contre West Ham) et offert deux passes décisives. Des statistiques plus qu'honorables pour un joueur qui n'avait plus été repris depuis un an en sélection. Contre l'Estonie et le Pays de Galles, Origi compte bien montrer qu'il vaut mieux qu'un supersub.

© photonews

Dries Mertens, la solution de secours ?

Enfin, un autre profil pourrait servir de solution de secours : celui de Dries Mertens. Même s'il n'a jamais joué à ce poste chez les Diables, 'Ciro' évolue très souvent à la pointe de l'attaque du côté de Naples. Cependant, l'attaquant manque de rythme, la faute, notamment, à une blessure à l'épaule. Le joueur de 34 ans a retrouvé les terrains début octobre mais n'a pas pris part qu'à huit matches (dont deux seulement en tant que titulaire) pour un petit but. Martinez ne prendra probablement pas le risque d'aligner un joueur qui n'est pas encore à 100% de ses capacités physiques.

Reste désormais à savoir quel sera le choix de l'Espagnol. Réponse ce samedi contre l'Estonie.