Dries Mertens, centenaire : "Ca, la qualification : il faut continuer à célébrer ces moments !"

Dries Mertens compte 100 caps chez les Diables, et sera mis à l'honneur samedi face à l'Estonie. Un moment qu'il compte fêter, tout comme une potentielle qualification.

Son sourire au moment de se présenter devant la presse à Tubize, lui qui est pourtant un routinier, en dit long : Dries Mertens est content d'être là. "Les gars m'avaient manqué, l'ambiance m'avait manqué", confiera-t-il lors de la conférence donnée quelques jours avant d'être célébré pour sa 100e cap. Il en compte 102, mais n'avait pas encore eu l'occasion de jouer devant son public, et sera donc mis à l'honneur. "Bien sûr que ça me fait plaisir. Je reste fier de ça, et je suis toujours fier quand je viens ici", affirme Mertens.

L'Algérie comme grand souvenir

"Nous avons beaucoup de joueurs qui ont atteint ce cap désormais. Je me rappelle qu'on se moquait un peu de Jan Vertonghen quand il venait en sélection avec des petits bobos à la cheville, au pied, mais c'est un bel exemple du plaisir qu'on a toujours à venir ici, c'est important", souligne l'attaquant du Napoli. "Si je dois me rappeler d'un moment parmi ces 100 sélections ? Le match contre l'Algérie. Un premier match de Coupe du Monde, un but en montant au jeu. Ca symbolise aussi un peu ma carrière et l'air de rien, j'en suis fier, c'est une qualité".

Son expérience et le fait qu'il ait traversé toute l'épopée de la "génération dorée" fait que Dries Mertens apprécie ce que les Diables sont encore en train de réaliser, à savoir se qualifier sous peu pour une cinquième grande compétition consécutive. "Oui, je trouve qu'on banalise nos prestations", affirme-t-il. "L'air de rien, pour la Nations League, nous étions dans le dernier carré. En effet, nous n'avons pas encore gagné, mais c'est une belle chose d'y être. C'est nécessaire d'y être, oui, mais une fois que tu es dans ce top mondial, ça se joue à peu de choses".

Mertens reconnaît cependant que la mentalité a changé depuis 2014 : "À l'époque, nous étions déjà contents d'y être, c'est vrai, et désormais nous y allons avec des ambitions. C'est différent. Mais pour gagner, il faut plus que de la qualité. Regarde l'Italie, qui n'est pas toujours la meilleure équipe mais gagne à l'esprit", pointe le Diable. Une chose est sûre : la qualification pour le Mondial 2022, il entend bien la célébrer. "Ce serait idiot de ne pas en profiter. Il faut toujours profiter de ces moments et j'espère que le public sera là avec nous pour le fêter".