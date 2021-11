Sommer revient sur l'arrogance des Bleus lors de l'Euro

Le gardien de la Suisse revient sur le huitième de finale face à la France en pointant du doigt l'attitude des hommes de Deschamps.

Grande favorite, l'équipe de France a été éliminée dès les 8es de l'Euro par la Suisse (3-3, 4-5 tab), et ce malgré une avance de deux buts à la 80e minute. Pour le gardien helvète, Yann Sommer, les Bleus ont payé leur arrogance.

"Oui bien sûr, ils l'ont un peu été. Quand les Français ont marqué leur dernier but, ils se croyaient déjà en quarts. C'était notre chance. On s'est regardé et on s'est dit qu'il fallait aller jusqu'au bout", a lâché le portier du Borussia Mönchengladbach pour Eleven Sports. On s'est dit que ça ne pouvait pas être la fin pour nous. On ne voulait pas, encore une fois, sortir dès les huitièmes de finale."