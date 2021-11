🎥 Belgique - Estonie de 2003: une première confrontation victorieuse à Sclessin... pour du beurre

Ce samedi, les Diables Rouges recevront l'Estonie pour la quatrième fois de leur histoire. Dans ce premier article, retour sur la première confrontation entre les deux nations sur notre sol.

Actuellement, toutes les rencontres des Diables Rouges (ou presque) se déroulent au Stade Roi Baudouin. Mais à l'époque, en 2003 pour être plus précis, Sclessin avait encore parfois l'honneur des rencontres de notre équipe nationale. Ce soir du 3 octobre, c'est l'Estonie qui découvrait le stade du Standard pour une rencontre qualificative pour l'Euro 2004.

Ce duel contre l'Estonie, comptant pour la dernière journée des qualifications pour l'Euro 2004, était crucial pour notre équipe nationale. Avant le début de la rencontre, les Diables étaient troisièmes, derrière la Bulgarie (déjà qualifiée) et la Croatie. Ces deux équipes s'affrontaient à Split en même temps que le duel des hommes d'Antheunis, sélectionneur de l'époque. Une victoire croate et s'était la désillusion.

A Sclessin donc, les Diables remplissaient leur contrat en s'imposant sur le score de 2-0. Un but contre son camp (via Reinumae juste avant la pause) et une réalisation, en seconde période, de Thomas Buffel. Une victoire.. pour l'honneur puisque dans le même temps la Croatie s'imposait 1-0 et se qualifiait pour les barrages.

C'était donc une contre-performance pour les Diables qui à l'époque attandaient une qualification non-automatique pour un Euro depuis 1984. Ce n'était pas encore la génération dorée, mais les noms des joueurs alignés sont quand même devenus des joueurs connus et reconnus par la suite. Voici le résumé de cette rencontre.

BELGIQUE: De Vlieger; Deflandre, Van Buyten, Simons, Van Damme (57e Deschacht); M. Mpenza, Clement, Baseggio, Goor; Buffel (88e Roussel), Sonck (81e E. Mpenza).

ESTONIE: Poom; Jaager, Lemsalu, Piiroja, U. Rooba; Haavistu (79e Zahovaiko), Reinumae, Reim, M. Rooba, Klavan (74e Terehhov); Viikmae.

ARBITRE: M. Busacca (Sui).

LES BUTS: 45e Reinumae csc (1-0), 61e Buffel (2-0).