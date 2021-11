🎥 Belgique - Estonie de 2008: un bon départ à Sclessin... avant de s'écrouler

Ce samedi, les Diables Rouges recevront l'Estonie pour la quatrième fois de leur histoire. Dans ce deuxième article, retour sur la seconde confrontation entre les deux nations sur notre sol, toujours à Sclessin.

Après avoir manqué l'Euro 2004, la Coupe du Monde 2006 et l'Euro 2008, les Diables Rouges avaient à l'époque pour objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Dans le groupe des hommes de René Vandereycken, il y a du lourd: L'Espagne, la Bosnie et la Turquie, mais aussi l'Arménie et donc l'Estonie.

C'est contre ces derniers que la campagne débute, pleine d'espoirs et d'envie. Il faut dire que certains jeunes, très jeunes joueurs, sont de la partie, et certains font partie de cette future génération dorée: Kompany, Vermaelen, Vertonghen, Defour, Witsel et Fellaini. Ces trois derniers, à Sclessin, donnent le meilleur d'eux-même. Steven Defour marque même un but ce soir-là.

Les Diables s'imposent au final 3-2, les autres buts sont de Sonck, qui signe un doublé. Cette victoire lance parfaitement la campagne qualificative et dans la foulée, ce sera un nul (1-1) en Turquie avant de battre l'Arménie. Un 7 sur 9 donc....mais au final la suite sera calamiteuse: une seule victoire (contre la Turquie à domicile) et que des défaites, parfois lourdes (5-0 en Espagne) ou spectaculairement nulles (en Arménie et en Estonie). La Coupe du Monde 2010, ce sera à la TV: une quatrième place sur 6 derrière l'Espagne, la Turquie et la Bosnie.

Voici les buts de cette rencontres

Belgique: Stijnen - Kompany, Simons, Van Buyten, Vermaelen (Van Damme 70e) - Vertonghen, Fellaini, Sonck (Huysegems 90e), Witsel, Defour - Mirallas (De Sutter 76e)



Estonie:Londak - Jääger, Bärengrub, Piroja (Stepanov 44e), Kruglov - Kink (Puri 77e), Dmitrijev, Klavan, Lindpere - Zenjov (Vunk 60e), Oper



Buts:35e Sonck (B), 57e Zenjov (E), 75e Defour (B), 80e Sonck (B), 90e+2 Oper (E)



Carton jaune: Puri (E)