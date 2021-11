Koundé veut se racheter: "Faire avec les Bleus ce que je fais avec Séville"

Jules Koundé n'arrive pas (encore) à s'imposer avec l'équipe de France.

Très bon avec le FC Séville, Jules Koundé (22 ans, 5 sélections) n'a toujours donné satisfaction depuis ses débuts avec l'équipe de France. Le défenseur polyvalent admet que le maillot des Bleus est plus lourd à porter que celui du club andalou.

"J'ai toujours essayé de prendre la parole. C'est important pour les automatismes. C'est pareil au FC Séville. Il est important de bien communiquer dans une équipe. Mon rôle est de guider et de replacer mes partenaires. La perception envers moi a changé en équipe de France. Les gens ne me regardent forcément pas tout le temps avec Séville. Je suis plus exposé en bleu. J'espère y reproduire ce que je fais en club", a indiqué l'ancien Bordelais en conférence de presse.

A sa décharge, Koundé a plus souvent joué latéral droit que défenseur central.