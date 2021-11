CONCACAF : Le Canada et le Panama prennent trois points cruciaux dans la course au Mondial

Les qualifications de la zone CONCACAF en sont à un peu plus de la moitié de leur phase finale et les matchs de cette nuit étaient cruciaux pour faire le vide.

Le Canada recevait le Costa Rica cette nuit et les Ticos n'avaient pas vraiment le choix : il fallait éviter une défaite pour ne pas prendre trop de retard dans la course à la 5e place, synonyme de barrage intercontinental. À l'inverse, les équipiers de Jonathan David et Iké Ugbo (monté au jeu) pouvaient faire un pas vers le Mondial en l'emportant.

#CANMNT 🍁 Jonathan David profite d'un ballon libre dans la surface et ouvre le pointage de cette rencontre. @itsJoDavid est confortable dans la surface 👀pic.twitter.com/z0wfhz2Ugv — Canada Soccer (@CanadaSoccerFR) November 13, 2021

L'ancien joueur de Gand inscrira le seul but du match (1-0), et le Canada, 4e, compte désormais 7 points d'avance sur la 6e place occupée par le Costa Rica. Tajon Buchanan, futur joueur du FC Bruges, a disputé l'ensemble du match et manqué inscrire un joli retourné.

Le Panama s'accroche

Le Panama d'Amir Murillo, titulaire, a eu très chaud : les Canaleros étaient menés de deux buts au Honduras, qui abattait là l'une de ses dernières cartouches. Mais le Panama a réussi à renverser la situation et même à l'emporter (2-3), avec un troisième but inscrit à la 85e minute ! Il reste donc 5e de sa poule, en position de barragiste, à deux points du Canada et désormais cinq points devant le Costa Rica, 6e.

Plus haut, le "derby" entre les USA et le Mexique a tourné aux avantages des premiers : des buts de Christian Pulisic et Weston McKennie, stars de l'équipe, ont offert la victoire à Team America face à Ochoa et ses équipiers (2-0). Cette victoire permet aux USA de revenir à hauteur du Mexique, les deux équipes comptant 14 unités en tête du groupe.

