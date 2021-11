📷 La banderole française contre le nouveau projet de Coupe du Monde refusée par Infantino

L'équipe de France affrontait hier le Kazakhstan au Parc des Princes. Lors de la montée des acteurs, le groupe des "Irrésistibles français" auraient voulu déployer une banderole contre l'organisation d'une Coupe du Monde tous les deux ans. En apprenant cette nouvelle, Gianni Infantino a affolé la sécurité afin que cette banderole ne rentre pas dans le stade. Le groupe de supporters a tout de même tenu à la partager sur les réseaux sociaux.

#No2YearsWorldCup

Gianni Infantino n’a pas voulu la voir au Parc des Princes ce soir, faisant affoler la sécurité autour de nous.

On vous propose donc de partager cette photo pour que ce message se diffuse plus que s’il était sorti au stade.

On compte sur vous 🤜🤛 pic.twitter.com/aJp6kecZE9