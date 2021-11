L'Italie, championne d'Europe, tremble face au spectre des barrages

Les Italiens ont remporté le championnat d'Europe en juillet dernier, mais ce soir, les Transalpins vont devoir gagner, marquer... et prier.

Après avoir raté le Mondial 2018, l’Italie s’est parfaitement reprise en remportant le championnat d’Europe l’été dernier. Les Italiens avaient séduit les observateurs en proposant un football offensif orchestré notamment par le trio Barella-Verratti-Jorginho au milieu. Depuis ce succès, la Squadra Azzurra a disputé le Final 4 de la Ligue des Nations où elle a décroché la 3e place derrière la France et l’Espagne, en dominant la Belgique.

Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022, l’Italie est toujours invaincue mais se retrouve à égalité avec la Suisse. Dominatrice lors des deux confrontations face à la Nati, la bande à Mancini a certainement payé son manque d’efficacité. En milieu de semaine, les Italiens ont souffert en début de rencontre face à la Suisse avant de prendre le contrôle du match. Lors des arrêts de jeu de la rencontre, la VAR a même offert un penalty aux Transalpins qui aurait certainement permis à l’Italie de faire un pas décisif vers le Qatar. Habituellement impressionnant dans cet exercice, Jorginho a raté la cible.

Cette opposition a également permis de souligner l’une des rares faiblesses de la Squadra, qui se cherche toujours un avant-centre. En déplacement chez une Irlande du Nord battue 2-0 à l'aller, l’Italie devrait assurer le minimum à savoir la victoire, mais devra aussi soigner la différence de buts...et espérer.

A égalité avec la Suisse, l'Italie est devant grâce à une différence de buts de +11, alors que la Nati est à +9. Ces derniers joueront à domicile contre la Bulgarie, une équipe qui, sur papier, semble plus faible que l'Irlande du Nord. Si les deux équipes ont la même différence de buts, c'est le nombre de buts marqués qui comptera (Italie: 13; Suisse: 11). Enfin, si c'est une nouvelle fois l'égalité, ce sont les confrontations directes qui compteront et là pour le coup ce serait à l'avantage de la Suisse (1-1 à Rome, 0-0 en Suisse).

Ce soir, L'Italieva donc devoir gagner, en marquant le plus de buts possible, en essayant de ne pas encaiss et et aura les yeux rivés sur Livescore. Sinon les barrages seront une nouvelle fois au rendez-vous. Après avoir loupé la Coupe du Monde 2018, l'Italie ne peut pas se permettre de manquer un second rendez-vous mondial consécutif.