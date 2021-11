Mauvaise nouvelle pour Seraing : un titulaire positif au Covid-19

Ce samedi, le RFC Seraing se déplacera à Den Dreef pour y affronter OHL lors de la quinzième journée de Jupiler Pro League.

Mauvaise nouvelle pour Seraing, Jordi Condom devra se passer des services de l'un de ses titulaires ce week-end. "Sambu Mansoni sera indisponible demain, il est positif au coronavirus. Francesco D'Onofrio souffre d'une blessure musculaire et sera apte à rejouer dans dix jours", a confié l'entraîneur des Métallos en conférence de presse avant d'évoquer ses internationaux. Guillaume Dietsch, Ibrahima Cissé et Ablie Jallow sont rentrés jeudi. Morgan Poaty et Georges Mikautadze n'ont pas rejoint leur sélection car ils étaient un peu blessés alors nous avons convenu que c'était mieux qu'ils restent ici en Belgique plutôt que de voyager et ne pas jouer. Nous voulons éviter un surplus de fatigue avec les voyages", a souligné le technicien espagnol.

Le promu sérésien croisera le fer avec OHL ce samedi. "Une équipe redoutable à domicile qui est sur une bonne dynamique. Notre adversaire possède plusieurs joueurs de qualité comme Mercier, Kaba, Dewaest et Schrijvers. Heureusement pour nous, Al- Tarami est suspendu. OHL n'est pas un concurrent direct dans la course au maintien, ils ont un budget cinq voire six fois plus conséquent. Nous devrons être à 100% pour effectuer un résultat là-bas. Les mêmes ingrédients que face à La Gantoise ? Oui, il faudra une certaine stabilité défensive puis nous verrons, mais mon feeling est positif", a conclu Jordi Condom.