Yuma Suzuki : "Anderlecht mais aussi Bruges me voulaient"

L'attaquant de STVV est revenu sur les rumeurs de transferts qui l'ont concerné cet été.

Yuma Suzuki a été un homme convoité cet été. Le Japonais est finalement resté du côté de STVV mais les intérêts n'ont pas manqué : "Anderlecht me voulait mais je n'ai pas discuté avec Kompany. Le Club de Bruges était également intéressé par mon profil mais ce que je voulais, c'était découvrir un plus grand championnat", a-t-il expliqué dans les colonnes de Het Belang Van Limburg.

"Un club italien s'était manifesté mais le club dont j'ai été le plus proche, c'était Schalke 04. Les clubs on trouvé un accord et j'étais prêt à partir. Malheureusement, les papiers avaient été signés trop tard."

Le Japonais est donc resté du côté du Stayen où il compte cinq matches pour un but inscrit. L'attaquant trouvera-t-il un nouveau port d'attache dans les mois à venir, lui qui doit retrouver le rythme de la compétition après plusieurs semaines d'arrêt ? La question mérite d'être posée...