Dimitri Payet et l'OM portent plainte

Les incidents de ce dimanche soir ne resteront pas sans conséquence.

Dimitri Payet se tourne une nouvelle fois vers la justice. Comme après Nice-OM, le meneur de jeu va porter plainte contre X suite à l’agression dont il a été victime dimanche au Groupama Stadium avec cette bouteille d’eau reçue en pleine tête, selon les informations de RMC Sport. De son côté, l'Olympique de Marseille s'est constitué partie civile. Hier soir, l’auteur supposé de ces regrettables faits a été identifié et interpellé, avant d'être placé en garde à vue.

Pour rappel, un supporter niçois avait été condamné à un an de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction de stade après Nice-OM, mais celui-ci avait pénétré sur la pelouse et tenté de s’en prendre directement à Payet en lui assénant un coup de pied.