Le Cercle de Bruges rassuré : il aura également droit à son nouveau stade

Le Cercle de Bruges ne sera pas délaissé dans le projet du nouveau stade du Club de Bruges. Pour rappel, les Blauw & Zwart ont le souhait de construire une nouvelle enceinte de 40.000 places à la place du Jan Breydel qui sera détruit. Le Cercle, qui évolue lui aussi au Jan Breydel, avait la crainte de se retrouver sans stade.

Mais ce ne sera pas le cas comme l'explique Belga. En effet, la ville de Bruges et le Cercle se sont mis d'accord pour que le club puisse bénéficier au plus vite possible de sa nouvelle enceinte qui devrait être construite sur la chaussée de Blankenberge. Le nouveau stade des Groen & Zwart devrait accueillir 12.500 spectateurs.